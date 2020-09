Secondo quanto riporta Sky Sport, il neo-direttore sportivo del Genoa Daniele Faggiano è stato protagonista di un incontro nella sede dell'Inter per fare il punto sul futuro dell'attaccante Andrea Pinamonti. Acquistato dal club rossoblù per 18 milioni di euro, per il nazionale Under 21 esiste un gentlemen agreement a proposito del controriscatto da parte dei nerazzurri. Su questo le due società sono alla ricerca di un'intesa.