Vi abbiamo parlato dell'interesse - forte - della Juventus per Pierre Hojbjerg , al momento al Tottenham. L'interesse per questa situazione coinvolge anche il Napoli. Nel taccuino di De Laurentiis, il centrocampista del Tottenham Pierre-Emileoccupa una posizione di rilievo. La trattativa per l'acquisizione del suo cartellino potrebbe essere complicata, considerando la figura di Daniel Levy, ma la prospettiva di un alleggerimento del peso salariale potrebbe notevolmente facilitare l'accordo.