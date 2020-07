Marash Kumbulla è uno degli attuali uomini mercato della Serie A, date le ottime prestazioni messe in mostra nel Verona di mister Juric. Il 20enne albanese è finito al centro di un interesse da parte di Juventus, Inter e Lazio. E proprio quest'ultimo club sembra essere in vantaggio sulle rivali: secondo Il Messaggero la società biancoceleste ha trovato l'accordo con l'Hellas per 20 milioni di euro più i cartellini di André Anderson e Cristiano Lombardi (quest'ultimo attualmente in prestito alla Salernitana, l'altra squadra del presidente Lotito).