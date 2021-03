Matthijstorna sul taccuino delle big europee: come riferisce SportMediaset, il difensore della Juventus è nel mirino di Barcellona e Real Madrid.Intanto, oggi ne ha parlato Pirlo in conferenza stampa : "​Non si è ancora allenato. Ha avuto questa contusione a Verona, domani vediamo come starà, se è possibile recuperarlo. Bonucci ha fatto una parte oggi di allenamento, viene da 16 giorni di inattività. Sta un po' meglio, ma non c'è il 100% di possibilità che parta dall'inizio.