Nonostante il rinnovo con la Juventus fino al 2025 arrivato qualche mese fa, ci sono alcuni club che continuano ad interessarsi a Radu Dragusin: il difensore classe 2002 della Juventus è stato promosso in prima squadra in questa stagione da Andrea Pirlo, ma secondo il Sun è entrato nel mirino del Crystal Palace che potrebbe fare un tentativo in estate. A differenza di qualche mese fa, quando il club più interessato era il Lipsia, ora chi vuole Dragusin dovrà pagare anche la Juve, che non ha nessuna intenzione di farlo partire.