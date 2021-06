9 gol, 10 assist e gli occhi delle big puntate su di lui. Nei giorni scorsi Rodrigo De Paul ha parlato chiaramente mandando segnali d'addio all'Udinese: l'argentino si sente pronto per il grande salto e la Juventus è una delle società che l'ha seguito con interesse in questi anni. Insieme ai bianconeri ci sono anche Milan e Inter oltre all'Atletico Madrid, che al momento sembra essere il club che si è mosso più concretamente. Il Corriere del Mezzogiorno però racconta anche di un inserimento del Napoli, per De Paul che l'Udinese valuta almeno 40 milioni di euro.