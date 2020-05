1









Ecco le prime pagine dei giornali sportivi in edicola.



"Occhio, così rischieate le Coppe" scrive Tuttosport, riprendendo l'ammonimento del Uefa qualora un nuovo positivo dovesse bloccare la ripresa del campionato di Serie A. Da Nyon non sono d'accordo, così provano a tenere sotto scacco l'Italia, con lo spauracchio di un'esclusione.



"13 giugno, si gioca" è invece il titolo scelto da Il Corriere dello Sport, con Nicolò Zaniolo in foto. Il giocatore della Roma, come Merih Demiral della Juventus, è ritornato a correre dopo l'infortunio al crociato subito in quello sciagurato scontro tra giallorossi e bianconeri il 12 gennaio scorso.