Il tema di mercato principale legato alla Juventus che campeggia sulle prime pagine dei giornali non può che essere l'arrivo, ancora da definire, di Luis Suarez in uscita dal Barcellona. Anche se, come vedremo, non tutti i quotidiani sono unanimi.

NOMI DIVERSI - La Gazzetta dello Sport titola "Stanno arrivando" riferendosi a Suarez in bianconero e Vidal all'Inter, con tanto di fotomontaggi con le nuove maglie. Il Corriere dello Sport però sulla testata scrive "Morata tenta la Juve".

​CLAMORE IN SPAGNA - Stavolta a dare lo spazio maggiore alla Juventus è un giornale stranieri: a tutta pagina Marca dice "Molta attenzione alla Juventus: ha un accordo con Suarez, che farà coppia con Ronaldo!"