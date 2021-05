"L’Inter è la squadra che ha perso meno trasferte in questa Serie A: appena una (a gennaio contro la Sampdoria), a fronte di 11 successi e sei pareggi. I nerazzurri hanno chiuso solo tre volte il torneo con al massimo una sconfitta stagionale in esterna: nel 1982/83 (1), nel 2004/05 (1) e nel 2006/07 (0).



L’Inter ha ottenuto 88 punti in questo campionato, solo una volta ha fatto meglio nella sua storia in Serie A considerando tre punti a vittoria da sempre, 97 nel 2006/07.



Inter e Juventus sono due delle quattro squadre di questa Serie A che hanno realizzato più reti (18, come Napoli e Sassuolo) negli ultimi 15 minuti di gioco (dal 76’ in poi).



L’Inter ha mandato a segno ben 16 giocatori diversi in questo campionato (solo Torino e Udinese con 17 hanno fatto meglio), mentre la Juventus ne conta 13 differenti.



Achraf Hakimi ha partecipato ad almeno un gol (una rete, tre assist) in tutte le ultime quattro presenze in Serie A; in totale, vanta sette gol e otto assist in questo campionato. Dal 2004/05 (da quando Opta raccoglie questo dato) solo un difensore dell’Inter ha partecipato a più reti in un singolo campionato del giocatore marocchino (a quota 15): Maicon (17 nel 2009/10), grazie a sei reti e 11 assist.



In quattro sfide ufficiali con la maglia dell’Inter contro la Juventus, Romelu Lukaku non ha segnato alcun gol; nel suo periodo in nerazzurro, contro nessun’altra squadra ha disputato più match senza trovare il gol considerando tutte le competizioni – al pari di Atalanta e Verona.



Romelu Lukaku ha eguagliato Maicon (11 nel 2009/10) come migliore assistman dell’Inter in una singola stagione di Serie A da quando Opta raccoglie questo dato (dal 2004/05).



16 gol per Lautaro Martínez in questo campionato: era dal 1958/59 che il secondo miglior marcatore dell’Inter in una stagione di Serie A non segnava così tante reti (in quell’occasione Edwin Firmani chiuse a 20).



L’ultima partita di Serie A in cui Nicoló Barella ha segnato un gol e fornito un assist nello stesso match è stata quella di gennaio contro la Juventus.



Con una presenza Samir Handanovic può eguagliare Walter Zenga (328) e diventare il portiere con più presenze in Serie A con la maglia dell’Inter.



Handanovic è il portiere che ha collezionato più clean sheets in questa Serie A (14) ed il terzo più anziano ad aver parato almeno un rigore, dopo Buffon e Mirante. Gianluigi Buffon, nell’ultimo turno contro il Sassuolo, è infatti diventato il portiere più anziano ad aver parato un rigore in Serie A.



Arturo Vidal ha giocato 124 partite con la maglia della Juventus in Serie A tra il 2011 e il 2015, realizzando 35 gol in campionato.



L’unico gol di Arturo Vidal con la maglia dell’Inter è arrivato nel match d’andata al Meazza proprio contro la Juventus.



L’unica espulsione di Ivan Perisic in Serie A è arrivata contro la Juventus nel febbraio 2017.



L’unica partita di Serie A in cui Matteo Darmian ha sia segnato un gol che fornito un assist vincente è stata contro la Juventus, nell’aprile 2015 con la maglia del Torino".



Dal sito ufficiale della Juve, uno sguardo sull'Inter.