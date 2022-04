Tanta attenzione per Pablo Marì dell'Udinese. Il centrale è seguito dai principali club europei, tra questi anche la Juventus. Ecco come ne ha parlato Pierpaolo Marino, direttore dei bianconeri: "Marì è un giocatore dell’Arsenal, è già atipico che un giocatore del genere venga all’Udinese, non perché non ce lo meritiamo, ma perché in genere il percorso è opposto”. Alla fine, il dirigente dice che “sarà difficile trattenerlo, ma ci proveremo”.