Arrivano conferme dalla Spagna in merito all'interessamento della Juve per Gerard Moreno, attaccante del Villarreal. Secondo todofichajes.com, la prossima estate i bianconeri torneranno alla carica per il 28enne. Negli scorsi giorni è spuntato un retroscena di mercato che lo riguarda: tra i tanti nomi presi in considerazione la scorsa estate c’era anche il suo, per un’operazione non troppo costosa. Le parti avevano anche parlato di un possibile scambio con Mattia De Sciglio, poi trasferitosi in prestito al Lione.