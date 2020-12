1









L'Ajax è da sempre uno dei vivai più prolifici d'Europa. Tra i tanti giovani talenti che giocano nella squadra olandese, Brian Brobbey - attaccante classe 2002 - ha attirato le attenzioni della Juventus. Intervenuto a Sky Sport, prima del match contro l'Atalanta, van der Sar ha confermato che Brobbrey partirà titolare contro la Dea: "All'Ajax è sempre la stessa storia, siamo un club di grande tradizione ma senza i soldi dei maggiori campionati europei. Per noi è una necessità dunque investire nel settore giovanile e dare loro l'opportunità di mettersi in mostra in prima squadra. Come successo ad esempio a Gravenberch. Stasera contro l'Atalanta giocherà un attaccante forte e veloce come Brobbey, speriamo segni!".