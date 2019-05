Fabio Paratici tiene vivi i contatti con l'entourage di Adrien Rabiot, centrocampista in scadenza a giugno con il PSG. Come riportato quest'oggi su ilBiancoNero.com, la comunicazione arrivata alla madre-agente Veronique è chiara: la Juventus non asseconderà le richieste iniziali per quanto riguarda l'ingaggio (10 milioni netti a stagione) e accoglierà il giocatore solo alle proprie condizioni. Dopo aver portato a casa Aaron Ramsey, adesso Fabio Paratici e Pavel Nedved sono pronti a farsi carico anche di questo blitz. Non sarà semplice, ma la ricompensa si preannuncia decisamente ricca.