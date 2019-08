Not happy pic.twitter.com/FOXx96KqE6 — Cristiano Ronaldo News (@CRonaldoNews) August 24, 2019

. Il primo gol in stagione non è arrivato dopo i primi 45 minuti allo stadio Tardini di Parma, in cui il fenomeno portoghese ha fallito due importanti occasioni, prima di sbloccarsi con un bel gol, annullato per questione di millimetri dal Var. Non è ancora il miglior CR7 e, come di consueto, la voglia di tornare a segnare è superiore a qualsiasi altra emozione provi in campo.. Poi, sarà gioia anche per Ronaldo.