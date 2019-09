La Juve continua a pensare a Willian. Secondo quanto riferito dal Telegraph i bianconeri starebbero ancora pensando al brasiliano del Chelsea, il cui contratto va in scadenza a giugno 2020. L'esterno d'attacco ha a più riprese ribadito di voler restare a Londra, ma se il rinnovo non si concretizzasse in tempi brevi la Juve potrebbe decidere di affondare il colpo.