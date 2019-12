di Francesco Guerrieri

Un campionato d'Eccellenza nel 2001-02 e una Coppa Italia di Serie D nel 2002-03. Poi? Il vuoto. Di spazio ce n'è eccome nella "parte italiana" della bacheca di Maurizio Sarri. Perché a brillare è l'Europa League vinta l'anno scorso con il Chelsea. In Italia però il palmarès dell'allenatore è decisamente povero, per questo la Supercoppa di domenica rappresenta un'occasione per vincere il primo trofeo importante con la bandiera tricolore.



COL NAPOLI - Se l'obiettivo era impossibile sulla panchina dell'Empoli nonostante una stagione di alto livello nel 2014-15 chiusa al 15° posto e agli ottavi di Coppa Italia, col Napoli ha totalizzato due secondi e un terzo posto in campionato, e il miglior risultato che ha raggiunto in Coppa Italia è stata la semifinale nel 2016-17, uscendo proprio contro la Juve nella doppia sfida tra andata (1-3) e ritorno (3-2). Domenica ci sarà lui sulla panchina bianconera, dove contro la Lazio potrà vincere il suo primo trofeo italiano.