L'avventura diin Spagna non è decollata. Il bosniaco non si è ambientato a Barcellona e potrebbe lasciare il club dopo una sola stagione: tra le ipotesi per il suo futuro c'è anche un ritorno alla Juventus, destinazione preferita dal giocatore. Secondo quanto racconta il Mundo Deportivo, inoltre, l'allenatore Ronald Koeman è deciso a non puntare su di lui e gli avrebbe già comunicato la possibilità di liberarsi gratis per trovare una nuova sistemazione con più facilità. Juve ma non solo, perché in Francia scrivono che anche il Psg ci sta pensando.