Conceicao trequartista in Roma-Juventus? La mossa a sorpresa di Tudor

La seconda uscita di ufficiale di Igor Tudor sulla panchina della Juventus potrebbe portare in dote un'importante novità per quanto riguarda la formazione titolare che, domenica sera all'Olimpico, darà battaglia alla Roma nel posticipo della 31esima giornata di Serie A.La delicatissima gara in terra capitolina, infatti, ha tutti i connotati dello spareggio con vista sulla zona Champions League. I bianconeri occupano il quinto posto con 55 punti, i giallorossi il sesto con 52. Per non perdere ulteriore terreno da Atalanta e Bologna - rispettivamente terza e quarta con 58 e 56 punti - il faccia a faccia dell'Olimpico diventa pressoché determinante.

Conceicao trequartista? L'idea di Tudor

Conceicao trequartista: chi rimane fuori

Per spostare l'inerzia dalla propria parte, Igor Tudor sembra intenzionato ad un mossa a sorpresa, all'interno dell'undici iniziale, che potrebbe sparigliare le carte. La tentazione sarebbe infatti quella di lanciare Francisco Conceicao dal primo minuto e soprattutto in una posizione inedita, alzandolo e accentrandolo sulla trequarti avversaria.Nel contesto tattico del 3-4-2-1 di Tudor contro la Roma, 'Chico' Conceicao potrebbe trovare nuova linfa in qualità di trequartista. Il portoghese, qualora Nico Gonzalez dovesse essere confermato largo sulla destra, è il candidato numero uno ad affiancare - sulla trequarti - Kenan Yildiz, posizionandosi alle spalle di Dusan Vlahovic, in netto vantaggio su Randal Kolo Muani per una maglia da titolare contro i giallorossi.Se Conceicao dovesse effettivamente essere proposto in qualità di trequartista, pare evidente - come già ampiamente preventivato - che il grande escluso sarà Teun Koopmeiners. L'olandese sin qui protagonista di una stagione assai deludente seguirà un lavoro specifico nelle prossime settimane per tornare al top della condizione. L'ex Atalanta è dunque destinato alla panchina liberando, di conseguenza, una casella all'interno dell'undici iniziale. Conceicao è pronto ad approfittarne.