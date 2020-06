La Juventus potrebbe avere la strada spianata per Pedro del Chelsea. Lo spagnolo è in scadenza di contratto, e la possibilità di prenderlo a parametro zero ha attirato l'interesse dei bianconeri ma anche della Roma. Negli ultimi giorni però c'è stata una frenata da parte dei giallorossi, dovuta all'alta richiesta d'ingaggio da parte dell'attaccante in rapporto all'età (compirà 33 anni tra un mese). La Juventus per ora non ha ancora avanzato proposte concrete, sta valutando l'ipotesi Pedro con Sarri che gli strizza l'occhio dopo averci lavorato l'anno scorso a Londra.