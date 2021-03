L'obiettivo della Juventus nella prossima sessione di mercato sarà quello di rinforzare il reparto di centrocampo, apparso in grande sofferenza anche in questa stagione. L'estate è ancora lontana ma qualcosa inizia già a muoversi in ottica trasferimenti. Per esempio, secondo quanto riporta il media inglese Daily Star, il centrocampista del Manchester United Donny van de Beek sarebbe intenzionato a lasciare i Red Devils perché non soddisfatto del minutaggio in campo. L'ex Ajax è stato a lungo obiettivo di mercato dei bianconeri, prima di trasferirsi in Premier League.