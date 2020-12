La Juventus è già al lavoro in vista della stagione 2021/22. Alla riapertura del mercato prevista per il 4 gennaio, i bianconeri si metteranno in moto per cercare occasioni a parametro zero. Tra queste, c'è anche Memphis Depay, in scadenza di contratto con il Lione e anche nel mirino del Milan. La Juve sta pensando di fare un tentativo se non dovesse rinnovare il contratto col club francese, e nei prossimi mesi potrebbe partire un testa a testa con i rossoneri.