La Juventus torna a sperare in Sergio Ramos. Secondo quanto raccontano dalla Spagna, nello specifico Onda Cero, la trattativa tra il Real Madrid e l'entourage del giocatore per il rinnovo del contratto si è bloccata. Il motivo? Ramos non vuole ridursi lo stipendio, seppur del 10%, come richiesto dal club. Così, l'interesse della Juventus che ci aveva pensato nei mesi scorsi, può tornare d'attualità.