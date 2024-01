La Juventus si sta guardando intorno sul mercato, in ottica estiva, avrebbe messo nel mirino il centrocampista della Lazio di Maurizio Sarri. Il giocatore al momento è in scadenza di contratto e non ci sono dialoghi per il rinnovo. Stando a quanto riferisce Il Messaggero il club biancoceleste avrebbe già individuato il sostituto del giocatore. Si tratterebbe di Rafa Silva, che andrà in scadenza di contratto con il Benfica.