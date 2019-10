Un'ultima, grande occasione? Oppure andarsene in America per una pensione d'oro? Tempo di una decisione importante, per Edinson Cavani. L'ex centravanti del Napoli, infatti, può liberarsi a costo zero. Con il contratto in scadenza nel 2020, l'uruguaiano parla ormai da settimane con il Psg: ma l'accordo non c'è, proprio non arriva.



E LA JUVE... - Arriva però una notizia: Cavani verrà offerto anche alla Juventus che già in passato è stata molto vicina al Matador. A raccontarlo è Calciomercato.com, la coppia Marotta-Paratici l'aveva puntato qualche anno fa. Stavolta, il solo Paratici può portare a casa il colpo? Difficile. Come ricorda CM, le idee della Juve per l'attacco al momento sono tutt'altre e non comprendono un investimento su un centravanti pur di alto livello ma con 33 anni da compiere a febbraio prossimo.