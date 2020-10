1









La Juventus è sempre attenta al mercato dei parametri zero, quelle occasioni alle quali i bianconeri difficilmente rinunciano: la dirigenza fiuta l'affare, sonda il terreno e prova l'affondo per anticipare tutti. Potrebbe succedere così anche con Angel Di Maria, che ha il contratto con il Psg in scadenza a giugno 2021 e già dal prossimo 1° gennaio c'è la possibilità di prenderlo a zero per averlo a disposizione nella prossima stagione. Unica controindicazione l'età: l'argentino compirà 33 anni a febbraio, e un over 30 in questo momento non è nei piani della nuova Juve che punta a ringiovanire la rosa.