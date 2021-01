Nei giorni scorsi la Juventus è stata accostata a Juan Mata, centrocampista classe '88 in scadenza di contratto con il Manchester United. Paratici ha detto che non ci sono priorità ma si muoverà sul mercato se dovessero esserci occasioni, che secondo i media spagnoli si traducono proprio nella pista che porterebbe allo spagnolo. La Juve pensa a Mata a zero, secondo quanto riportano dalla Spagna, ma occhio alla concorrenza del Valencia, club dove è cresciuto.