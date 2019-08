Inutile girarci intorno:. I bianconeri hanno pubblicato sul proprio account Twitter un video di ringraziamento e di buon augurio per il futuro calcistico del terzino portoghese, al quale una miriade di appassionati ha subito commentato dando sfogo ai propri, a volte troppo coloriti, pareri.Oltre agli insulti -, soffermandosi a leggere le opinioni dei tifosi traspare un sentimento di smarrimento. Molti, infatti, non comprendono perché sia stato venduto un giocatore giovane, talentuoso e con ampi margini di miglioramento.In mezzo ai commenti che bollano come errata questa operazione, ve ne sono anche altri di natura opposta.Molti appassionati, infatti, non storcono il naso di fronte a questa cessione considerando Cancelo, al di là delle indubbie qualità, poco incline alla fase difensiva, troppo distratto in marcatura e capace di perdere palloni sanguinosi. C’è chi, con un pizzico di ironia,(un errore di Cancelo spalancò le porte al vantaggio della Dea) enella quale il portoghese, dopo aver fornito l’assist a Ronaldo per il vantaggio, commise l’errore che determinò il pareggio dei Lancieri. Siamo sicuri che a questo tifoso Cancelo non mancherà per niente.