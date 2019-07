Francis Obikwelu, velocista e allenatore di Cristiano Ronaldo. L'atleta portoghese, medaglia d'argento alle Olimpiadi di Atene 2004, ha Fox Sports ha detto: "Ronaldo? Ci sentiamo spesso per lavorare su forza e resistenza. Ho conosciuto non solo un professionista con un grande talento, ma anche con una grande intelligenza e una grande capacità di studiare il proprio corpo. Quando giocava in Inghilterra era più giovane, giocava sulla fascia e perdeva inevitabilmente più energie. In Spagna ha cambiato modo di giocare e, di conseguenza, ha imparato ad allenarsi in modo diverso. Con il passare degli anni non ci ha perso, al contrario ci ha guadagnato. Abbiamo analizzato i dati e abbiamo scoperto che non è mai stato esplosivo come adesso". "Con questa testa, dura almeno fino a 40 anni. Molti credono che la dote migliore di Cristiano sia il talento, ma in realtà è la curiosità scientifica: si documenta sui nuovi metodi di allenamento, cerca di spiegarsi le dinamiche degli esercizi, tende a sperimentare novità dopo averne analizzato i benefici. È come se fosse il medico, oltre che l'allenatore di se stesso. Guardandolo scattare dai blocchi, nessuno penserebbe che abbia 34 anni"