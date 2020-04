Non ci sarebbe solo la Juventus tra le squadre italiane che fanno la corte a Willian, esterno del Chelsea in scadenza di contratto. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, anche la Roma starebbe pensando al brasiliano, che difficilmente rinnoverà il contratto con i Blues. Il ds giallorosso Petrachi sta guardando sempre con più interesse nella Londra di Frank Lampard in ottica parametri zero, infatti dopo l’idea Pedro ecco spuntare quella legata a Willian. Se la Juve vorrà sedersi al tavolo con il Chelsea per ingaggiare il nazionale verdeoro, dovrà scontrarsi con la Roma.