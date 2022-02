La Juventus ha vinto le ultime due partite casalinghe in campionato senza subire alcun gol e non arriva a tre successi di fila con clean sheet con Massimiliano Allegri in panchina da dicembre 2018 (tre).



LONTANO DA CASA - Il Torino ha ottenuto solo il 25% dei suoi punti in questo campionato in trasferta (8/32), è la percentuale più bassa nella Serie A in corso - la Juventus è invece l'unica formazione ad aver raccolto esattamente lo stesso numero di punti tra casa e trasferta (23 sui 46 totali).



Da Juventus.com