Tutto è cominciato con le parole rilasciate a caldo dopo l'eliminazione dalla Champions League contro il Lione, nemmeno 48 ore fa: "Abbiamo centrato l'obiettivo stagionale". Qual era questo obiettivo? Lo scudetto. Non è dato sapere con certezza quali siano state le reazioni interne, da Agnelli a scendere fino a Ronaldo e i compagni (qualche rumor sostiene che la dichiarazione del difensore numero 19 non sia stata gradita). Ciò che è lampante è la reazione dei tifosi e degli appassionati, che si sono chiaramente e duramente espressi sui social.

INSTAGRAM - A partire dai commenti sotto il post immediatamente successivo alla partita col Lione: "Parli troppo, non meriti la fascia" sono stati tra i primi atti d'accusa intentatigli. Poi il post di ieri per ringraziare Sarri per il rapporto schietto e rispettoso: "Sei un falso, Bonucci out" sono alcuni tra i commenti spuntati. Infine, oggi, i commenti al post per accogliere il nuovo allenatore, nonché suo ex compagno di squadra, Andrea Pirlo: "Sei un pagliaccio, un leone da tastiera, perché non alleni tu dato che sposti tanto gli equilibri?". Insomma, ormai gli juventini sono sul piede di guerra: già in passato non gli perdonavano qualche errore difensivo di troppo, e a qualcuno non andò giù la sua parentesi milanista. Ora, dopo le dichiarazioni post Lione, Bonucci non fa a tempo a postare che si scatenano gli insulti.

TWITTER - Nell'universo parallelo di Twitter, alcuni utenti si sono dilettati a stigmatizzare le posizioni di Bonucci con gli stili più disparati. Si va dall'interista ironico che propone una vecchia immagine di Mourinho sghignazzante per rispondere metaforicamente al "Lo scudetto era il nostro obiettivo". Qualcun altro riporta le dichiarazioni di Pjanic e Del Piero che lo smentiscono, affermando come la Champions sia ormai il vero grande obiettivo bianconero. E c'è chi condivide una sua foto in posa in bianco e nero, con espressione particolarmente accigliata, e scrive "Perché così triste?".

Scorri la gallery per vedere i tre post Instagram di Bonucci, con relativi commenti, e alcuni tra i tweet più significativi visti sul web