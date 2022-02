La Juventus ha sconfitto per 2-1 in extremis il Sassuolo grazie alla rete di Paulo Dybala dopo appena tre minuti di gioco e al raddoppio firmato da Dusan Vlahovic. Conquistando così il passaggio alle semifinali di Coppa Italia in cui affronteranno la Fiorentina. Così i giocatori sui loro profili social hanno commentato la vittoria.