La nuova normativa che impone al calcio cinese di ridurre drasticamente gli ingaggi sta avendo ripercussioni anche sul mercato. Alcuni giocatori stanno pensando di provare nuove esperienze, come Graziano Pellè, attaccante dello Shandong Luneng voglioso di un’avventura italiana. Come riporta Calciomercato.com, Pellè ha avuto contatti con l’Inter, ma anche la Juventus ci sta seriamente pensando, profilo ideale per ricoprire il ruolo di quarta punta.