Una serata storta. Nella prima gara della giornata di Liga spagnola, l'Athletic Club di Bilbao ha tenuto in vita la corsa per la Champions League con l'Atletico Madrid grazie al 2-0 in casa del Getafe con doppietta di Inaki Williams. Una gara è stata caratterizzata da due espulsioni, di Yeray e di Paredes per gli ospiti, oltre a quella del tecnico, che non hanno però compromesso la gara. Anche perché Mason, esterno inglese di proprietà del Manchester United che piace alla Juventus, non è riuscito a incidere nel corso della gara e nel finale ha avuto anche l'occasione di battere un rigore, ma se l'è fatto parare da Unai Simon, uno specialista.