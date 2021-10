In questo inizio di stagione la Serie B sta vivendo il momento d'oro di Lorenzo Lucca, centravantone che sta gonfiando reti a ripetizione e trascinando il Pisa in testa alla classifica del campionato. E ci sono volute otto partite per trovare una sconfitta della squadra toscana: oggi in Calabria ha vinto il Crotone, un 2-1 frutto delle reti di Mulattieri e Zanellato, solo "accorciate" da Idrissa Touré a fine primo tempoSi tratta di un obiettivo di mercato di Juventus, Milan e Inter.