Quello appena trascorso è stato davvero un anno da incorniciare per Julian Alvarez, che non a caso è stato premiato dall'autorevole quotidiano El Pais come giocatore del 2021 in America. Il giovane attaccante del River Plate ha conquistato tre titoli, mettendo a referto 26 gol e 17 assist, che gli sono valsi anche un posto nella Nazionale maggiore. Seguito a lungo dalla Juve, ora il promettente bomber sembra più vicino al Manchester United: secondo quanto riportato dagli argentini di TyC Sports, i Red Devils hanno contattato l'agente del giocatore Fernando Hidalgo dicendosi anche disposti ad accontentare il River Plate versando i 20 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria. L'assalto, dunque, può essere già decisivo.