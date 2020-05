Achraf Hakimi è stata una delle più belle sorprese di quest’anno. Il terzino di oggi deve essere un giocatore di spinta, con soluzioni offensive in dote, una sorta di attaccante aggiunto. Il marocchino del Borussia Dortmund di proprietà del Real Madrid è tutto questo, basta leggere il suo score: 7 gol e 10 assist in stagione, numeri che hanno attirato tutti i top club europei, tra cui Juventus e Paris Saint-Germain. Stando a quanto riporta As, proprio i parigini si sarebbero ritirati dalla corsa per il classe ’98: i Blancos non hanno ancora deciso il suo futuro, ma intanto hanno fissato il prezzo del cartellino a 55 milioni di euro, cifra che avrebbe allontanato il PSG. Una rivale in meno per i bianconeri, anche se le condizioni economiche non sono le più affabili.