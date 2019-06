. Un affare già definito dovrebbe portare Merih Demiral a Torino, dopo sei mesi da protagonista al Sassuolo fin dal suo arrivo dalla Turchia. I tifosi bianconeri e, in particolare, il nuovo arrivato in panchina, Maurizio Sarri, si aspettano però anche un nome tra i più in vista sul panorama internazionale per svoltare il futuro del reparto della Juventus.Sono due su tutti i sogni, più o meno realizzabili, per i bianconeri. Il primo obiettivo resta sempre Matthijsin uscita dall'Ajax in estate. Come vi abbiamo raccontato su ilBiancoNero.com , Pavel Nedved è partito verso Montecarlo per un blitz con il suo agente, Mino Raiola,, al momento favorito per il acquisto dopo che Barcellona e Manchester United si sono defilate. Un altro nome al top, soprattutto per il gradimento di Sarri, sarebbe Kalidou. L'ostacolo più grande, in questo senso, si chiama Aurelio de Laurentiis: dopo aver visto Gonzalo Higuain prima e Sarri poi prendere la strada di Torino, il presidente del Napoli ha alzato la richiestaper evitare di perdere anche il proprio leader di difesa.Se invece la Juventus dovesse dirigersi con maggiore intensità verso un grande obiettivo per rinforzare il centrocampo, con il sogno del ritorno di Paul Pogba dal Manchester United a farla da padrone, si tenterà un colpo low cost per la difesa, oltre a Demiral, che verrà pagato 15 milioni di euro dal Sassuolo., che costa 36 milioni di euro per essere liberato tramite la clausola rescissoria dalla Roma. Meno economico, ma può diventarlo in caso di inserimento di una contropartita tecnica valida per il Paris Saint-Germain, è, assai gradito a Sarri e per cui la Juventus, secondo quanto riportato da Sportitalia,