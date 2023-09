Dopo le parole di Massimiliano Allegri, che ha posto l'obiettivo Champions la Juve, sono arrivate le critiche di Antonio Cassano durante la Bobo Tv su Twitch: "Devi solo giocare per lo scudetto, con l'Inter è la squadra più forte, giochi una volta a settimana e hai sedici nazionali. La Juve fa una partita a settimana, se non vinci lo scudetto e ti metti un'altra volta a 20, 30 punti, hai fallito. Rapporto con Giuntoli? Ha fatto filtrare che era meglio se non fosse arrivato".