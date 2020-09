1









Alessandro Florenzi al Paris Saint Germain. Secondo quanto appreso da calciomercato.com, la Roma ha raggiunto in queste ore un'intesa col club francese per la cessione in prestito, con diritto di riscatto, dell'esterno classe '91. Reduce da una cessione temporanea al Valencia, era stato accostato anche alla Juve. Previste nel fine settimana le visite mediche di rito prima della firma sul contratto.