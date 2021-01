La direzione di gara dell’arbitro Massa verte su due episodi cruciali: il rosso a Obiang per fallo su Chiesa e il contatto in area di rigore tra Consigli e Ronaldo. Sul primo il direttore di gara inizialmente estrae il giallo, poi viene richiamato dal Var Chiffi al monitor, torna sui suoi passi ed espelle il centrocampista del Sassuolo. Decisione corretta, come espresso dalla moviola dei giornali, che convengono anche nel suscitare il dubbio sull’entrata in area di rigore di Consigli su Ronaldo, contatto che poteva essere punito con il rigore in favore dei bianconeri. Per il resto, gara diretta correttamente da Massa dal punto di vista dei cartellini, anche se il Corriere dello Sport sostiene che la trattenuta di Bonucci su Caputo poteva costargli il rosso.



