“Prima di tutto vorrei chiedere scusa perché ho commesso un errore di gioco che alla mia squadra è costato tanto. Tutti sanno come sono fatto e non avrei mai voluto lasciare la squadra in 10 né fare un intervento del genere. Mi auguro che Federico Chiesa stia bene. Forza Sassuolo”. Attraverso una storia su Instagram, il centrocampista delsi è voluto scusare per il brutto fallo commesso ieri contro la Juventus ai danni di, lasciando la propria squadra in un uomo in meno.