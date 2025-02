Da Nico Gonzalez a Kalulu, poi Conceicao e Kelly: Juventus, tutte le promesse d'acquisto da mantenere

AFP via Getty Images

La rivoluzione in attacco per l'estate

Gestione o tattica, poco cambia: Thiago Motta ha sceltocome unico riferimento offensivo, mentre Dusan Vlahovic resta in attesa. Potrebbe trovare spazio, magari come nei minuti finali contro l’Empoli, oppure avviarsi verso un epilogo diverso, meno amaro di un addio che sembra sempre più vicino. Il suo contributo potrà essere utile nelle prossime partite, ma il futuro appare segnato: niente rinnovo e un’ultima opportunità per monetizzare la sua cessione.Tuttavia, valorizzare un giocatore senza garantirgli spazio adeguato non è semplice. La sessione estiva sarà decisiva per definire il destino dell'attaccante serbo: il rinnovo resta improbabile, la cessione è un'ipotesi sempre più concreta, mentre la permanenza fino alla scadenza del contratto nel 2026 appare complicata. La gestione di Motta sarà quindi determinante sia per preservare il valore di mercato di Vlahovic sia per bilanciare al meglio le alternative offensive della rosa.Le scelte attuali potrebbero non essere confermate in un’estate che si preannuncia bollente sul fronte mercato. Oltre alla questione Vlahovic – la cui partenza garantirebbe un risparmio di almeno 20-30 milioni di euro – la dirigenza bianconera dovrà decidere su diversi investimenti già programmati. Tra questi, il riscatto didalla Fiorentina per 25 milioni più 5 di bonus, quello di Micheledal Monza per 13,5 milioni pagabili in tre rate (oltre a 0,8 milioni di oneri accessori e un massimo di 2 di bonus) e quello di Lloyddal Newcastle per 14,5 milioni più 6,5 di bonus e 2,7 di oneri accessori.Da valutare anche il diritto di riscatto di Pierredal Milan per 14 milioni più 3 di bonus, mentre per Francisco– la cui permanenza sembra probabile – sarà necessario trattare con il Porto sulla base di una clausola da 30 milioni. Infine, bisognerà discutere con Chelsea e PSG per il futuro di Gabri Veiga e Kolo Muani, entrambi arrivati in prestito secco. Decisioni strategiche e conti da far quadrare, tutti elementi che renderanno la prossima estate già complicata...