L’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama attacca l’amministrazione Trump sulla gestione dell’emergenza coronavirus: "Non fanno neanche finta di sapere quello che fanno", ha scritto nel suo intervento ad una cerimonia di laurea di studenti afroamericani. Nel frattempo, secondo quanto riferisce la Johns Hopkins University, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 25.060 casi e altre 1.224 vittime. La pandemia coronavirus continua a fare vittime in ogni parte del mondo, in Italia da domani lunedì 18 maggio verranno allentate alcune misure e i vertici del calcio sono in contatto continuo per trovare una data buona nella quale ricominciare il campionato.