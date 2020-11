L'ex Juve e Cagliari, Fabian O'Neill ha parlato a La Gazzetta dello Sport.



CONDIZIONI - "Ultimamente mi sento molto bene. Grazie a Dio sto lottando e ho superato i problemi con l’alcol. Dovrò essere per sempre riconoscente alla mia famiglia che nei momenti più difficili mi è stata accanto e mi ha dato la forza per combattere".



CAGLIARI - Con Favio avevamo pensato di passare dicembre a Cagliari ma dovremo rimandare. Lui, grazie ai miei racconti, è un grande tifoso del Cagliari e vorrebbe allenarsi ad Asseminello. A lui ho soltanto consigliato di giocare per divertirsi. Più qualche trucco sulle punizioni e su come calciare la palla... Appena questo brutto periodo passerà tornerò di sicuro in Sardegna. I rossoblù mi stanno sorprendendo. Finalmente vedo uno stile di gioco offensivo e verticale, come piace a me. Si gioca per far divertire e mostrare la propria identità senza paura. Inoltre Joao Pedro e Simeone sono una delle coppie meglio assortite del torneo e la squadra gioca per loro. Sicuramente l’obiettivo iniziale, come sempre, sarà quello di salvarsi ma se la squadra troverà il giusto mix di follia ed equilibrio potrà chiudere tra le prime 8".



JUVENTUS - "Per l’attitudine al lavoro e la mentalità da vincenti per me la Juventus resta la favorita. Però la lotta per lo scudetto sarà aperta fino all’ultimo come mai negli ultimi anni. Vedo, in questo ordine, Inter, Milan e Napoli tra le squadre che più daranno del filo da torcere ai bianconeri. Pirlo? Classe e intuito non si perdono, anche se si guarda il campo da un’altra prospettiva. Ma il passaggio in panchina è sempre complicato. Soprattutto il grande salto con un squadra obbligata a vincere. A Pirlo auguro il meglio, un campione come lui se lo merita".



ZIDANE - "Ho avuto la fortuna di giocare con tanti campioni. Zidane e Conti, sono tra questi. Ma per me l’unica cosa importante era l’uomo che stava dietro al calciatore. E in questo Daniele e Zizou sono due fenomeni anche senza palla".