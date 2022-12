Commovente il ricordo che, figlia di Fabian, ha voluto dedicare al padre, ex giocatore scomparso all'età di 49 anni dopo una carriera trascorsa, tra le altre, al Cagliari, al Perugia e alla. Questo il suo messaggio su Instagram: "Che tu sia in pace papà. Tempo fa avevi già perso la scintilla, la gioia e la tua essenza unica. Ti vedevo sempre più triste, più malato, con gli occhietti smarriti, lo sguardo perso, il tuo fisico così forte sempre più debole e deteriorato. Mi ha fatto male sentirti dire qualche volta 'non voglio vivere più' nelle tue poche ore di sobrietà. Desidero che il tuo viaggio su questa terra serva a capire di più sull'alcolismo, questa malattia che ti ha sedotto fin da giovane, che ha portato via tutto".E ancora: "Ho sempre voluto capire cosa fosse così forte che sentivi e non riuscivi a sopportare, che cos'era quella cosa di cui avevi bisogno letteralmente ogni giorno della tua vita e che cercavi nei bicchieri di alcool. Si vede che la tua sensibilità non sopportava così tanto, erano più di 10 anni che i medici ci davano rapporti negativi e contavano i tuoi mesi di vita. Sono passati 10 anni da quando ho perso la speranza, ma nessuno si prepara mai a questo momento e non poteva essere diversamente".