In un'intervista al quotidiano El Pais, Fabian O'Neill racconta sulla sua esperienza bianconera: "C’erano grandissimi campioni, in quella squadra Zidane e Del Piero erano i giocatori più forti. Loro sono stati più bravi, io non sono riuscito a dare quel che avrei potuto. Ma non scorderò mai la società, i compagni e gli splendidi tifosi della Juve. Nuovi uruguagi? Nandez e Oliva sono pronti per sfondare in Europa. Bentancur? Dicono che mi somiglia, magari è pure più forte".