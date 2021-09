? Promosso. Sì, tutto bene con la guida arbitrale di Spezia-Juve. Lo sottolinea anche Gazzetta nell'edizione odierna: "Aureliano decide di far giocare a tal punto che il primo cartellino lo estrae al 39’ della ripresa, quando Nikolau trattiene in maniera reiterata Kulusevski: giallo giusto, ma sarebbe stato corretto estrarlo anche quattro minuti prima quando - davanti ai suoi occhi - Chiesa agisce praticamente nello stesso modo con Sala. Lo Spezia chiede due gialli: all’8’ p.t. McKennie strattona Nikolau davanti alla panchina di Thiago Motta e anche in questo caso il giallo non sarebbe sbagliato come quando Rabiot, disinteressandosi della palla, frana su Maggiore. Corretti gli altri due cartellini estratti, uno forse eccessivo per la sbracciata (lieve) di Morata e l’altro consono per il blocco stile-Nfl (48’ s.t.) di Nzola quando De Ligt non riesce a saltare per contendere un pallone alto perché l’attaccante spezzino gli fa proprio un blocco-tagliafuori: giallo inevitabile. Un check sull’avvio dell’azione del gol di Chiesa: tutto regolare, come le altre realizzazioni".