Come rivela il New York Times, Real Madrid, Juventus e Barcellona sono pronti a chiedere i danni ai club 'disertori'. Per il quotidiano americano, dopo il fallimento della Superleague, ora è in corso una battaglia legale, alla cui base ci sarebbero due lettere: la prima di rinuncia alla Superlega, voluta dall'Uefa e già firmata; la seconda è di minacce e ritorsioni verso chi invece abbandonerà il progetto, al quale restano ancora aggrapparti Juventus, Real e Barcellona. Il Times parla di azioni legali da parte delle tre società citate nei confronti delle altre nove.