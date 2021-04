Un intervento durissimo, quello del New York Times, firmato da. Ecco cosa racconta: "Le squadre che hanno firmato per laarrivano dall'Inghilterra, tre italiane e altre tre dalla Spagna. A finanziare c'è la. La domanda è: chi affronta i debiti? Istituti statali?".Il focus si sposta poi sul rapporto tra: "Le italiane? Completamente dentro con il presidente della Juventus Andrea Agnelli, che aveva segnato la Superlega nella sua agenda. Superlega con la quale ha 'agitato' la Serie A per un po' di tempo. Il Milan è di un fondo americano, che spinge tanto perché non sono più nell'elite europea per merito. Per quanto riguarda l'Inter, i proprietari sono in una situazione difficile in termini finanziari. L'offerta ha dato immediatamente sollievo ai proprietari cinesi. (...) E pensare che non tanto tempo fa,. Viene allora citato un articolo del NYT in cui si racconta il rapporto tra i due. Più di ogni altro aspetto, emerge il legame tra Agnelli e Ceferin: quest'ultimo è il padrino dell'ultima figlia del numero uno bianconero.